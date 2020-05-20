交通部長林佳龍20日出席總統暨副總統就職在臉書曬照片，網友驚呼拍照者是台中市長盧秀燕，直呼龍燕之爭，也有互照的一天。（摘自林佳龍臉書／盧金足台中傳真）

520我「照」你！交通部長林佳龍20日曬出參加總統暨副總統就職典禮照片，亮點是「Photo credit盧秀燕」，引起網友暴動，直呼小英搭台，520龍燕之爭上演大和解，下午台中市長盧秀燕也在臉書PO出和五都市長出席就職典禮的大合照，發現盧秀燕標註「photo credit：林佳龍」，網友直呼「好大器」，「總統就職是國家榮典，市長施政不分藍綠，讚！」

曾任台中市長的林佳龍，昨天出席總統暨副總統就職典禮，位子安排剛好與盧秀燕毗鄰，也因座位保持社交距離，拍照鏡頭不會太近，林佳龍自然向左看展露笑顏，留下歷史鏡頭。

但到底是誰能讓林佳龍這麼自然的微笑？林佳龍在臉書留言，「總統要進場了，你／妳也在看直播嗎？＃第十五任總統暨副總統就職典禮Photo credit盧秀燕」，揭曉答案，掌鏡者是「盧秀燕」，引發網友熱烈討烈，沒想到政壇上被稱為「龍燕之爭」的前後任台中市長，有互「照」的一天。

下午盧秀燕也在臉書發文「秀燕參加＃第十五任總統暨副總統就職典禮 的同時，也與我的一些老朋友、老同事們相聚。photo credit：林佳龍」，畫面是台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦和台南市長黃偉哲，六都首長除了高雄市長韓國瑜，五都市長難得合體。

這篇發文亮點是盧秀燕標註拍照者是林佳龍，由龍燕視角拍出的照片，兩人也互相標註對方，留下歷史畫面，網友稱讚「今天就職之日，希望六都市長跟總統一起努力打造更好的台灣」，「一起為台灣打拚，很棒的照片」。

這場就職大典，政壇上不管對立或互有立場的政治人物，鏡頭留下永恆的一刻，網友稱讚成為520熱門話題，力稱讚施政不分藍綠，拍照也不分藍綠。

(中時 )