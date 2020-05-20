台南才發生樹倒壓死女騎士慘劇，桃園市桃園區公所停車場的大榕樹，20日下午樹幹也應聲折斷倒下，不偏不倚壓中2台轎車，所幸車內無人，且遭階梯減緩衝擊，2車「毫髮無傷」，車主不願追究，桃園區公所也將全面體檢和修剪公園路樹，避免憾事再發生。

桃園區公所停車場外的大榕樹，20日下午近3點突然斷裂，目擊民眾驚魂未定指出，只聽到樹幹發生響亮的「啪」一聲，就斷裂倒下，不偏不倚壓在2台轎車上，茂密的樹葉更把轎車幾乎遮掩。

桃園區長陳玉明獲悉到場關心，並立即調派機具將斷枝移除，2車主正好是桃園區公所的調解委員，也焦急等候，所幸樹幹倒下時有走道欄杆減緩衝擊力道，車體都沒有車損，車主見狀鬆了一口氣，不願追究，趕緊駕車離去。

陳玉明指出，倒下的樹木樹葉仍茂密，外表看不出已空心受損，隨著梅雨季和颱風季將來臨，已指示公燈課全面體檢轄內120座公園，並修剪過多的枝葉，避免再度發生類似事件。

(中時 )