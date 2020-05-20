澳門統計暨普查局20日發布澳門第一季旅遊統計數據。受疫情影響，今年第一季，澳門客輪服務逐步暫停、商業班機減少，加上自3月下旬起進一步收緊的入境檢疫措施，均導致澳門入境旅客數量大幅下跌。對此，澳門旅遊局將對當地旅遊進行復甦，其中包括向過夜旅客提供免費半天遊。

《新京報》報導，據統計，澳門第一季入境旅客為321.92萬人次，較去年同期減少68.9％；旅客總消費（不包括博彩）50.1億（澳門幣，下同），較去年同期下降70.4％，其中留宿旅客總消費37.8億元，下跌70.8％，不過夜旅客總消費12.3億元，下跌69.3％。

人均消費方面，澳門第一季旅客人均消費較去年同期下跌4.8％至1555元，其中大陸旅客人均消費下跌3.2％至1789澳元，此外，留宿旅客人均消費較去年同期下跌9％至2484元。

對此，澳門旅遊發展委員會19日舉行的今年第一次全會會議上，澳門旅遊局提出了澳門旅遊復甦計畫，復甦計畫將分三個階段進行，其中包括向過夜旅客提供免費半天遊。

據了解，澳門旅遊復甦計畫第一階段啟動支持澳門本地業界及海內外預熱宣傳計畫；第二階段將根據疫情的發展，在部分地區的出入境政策恢復後展開宣傳工作，向過夜旅客提供免費半天遊；第三階段視國際市場的恢復情況制定復甦預案，重點推出對航空、海運、跨境陸路巴士等交通網絡上的優惠措施。

(旺報 )