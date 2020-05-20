韓團「NCT 127」於3月底結束第二張正規專輯《NCT ＃127 Neo Zone》的打歌活動，才過兩個月的時間就以改版專輯《NCT ＃127 Neo Zone： The Final Round》高速回歸。日前NCT 127特地全員進行團體直播「NCT 127’s Spoiler Night」與歌迷分享結束活動後的近況，泰容表示：「結束活動後，投入改版專輯的製作、線上演唱會的準備，還有成員各自的Cover影片、拍攝海報等等很充實地度過。」

談到新專輯與演唱會的內容，悠太與JOHNNY分別清唱了一句歌詞，直接明瞭的告訴粉絲這是新歌的一部分，大方劇透完全沒在管。甚至在倒數7天時，開啟在練習室的直播，除了向粉絲展現精心準備演唱會的面貌之餘，成員們還心血來潮，在沒有播放歌曲的情況下公開新歌〈Punch〉近30秒的編舞，令粉絲十分驚喜！

5／19在專輯發售的前一小時，成員們透過「NCT 127’s Punch COUNTDOWN」直播與粉絲一起倒數計時並分享專輯製作時的花絮。悠太提到，在主打歌〈Punch〉中與泰容有段Dance Break，拍攝MV時兩人討論後有修改一部分，可惜沒有在MV中展現，未來會在舞台上表演，請粉絲耐心期待。還有，成員一致贊同地表示泰容的服裝十分有看頭，絕對不要錯過。主打歌〈Punch〉展現了拳擊選手上台前在耳邊響起的動感節奏，是首Urban、Soul、Hiphop風格的歌曲，擁有既強烈又獨特的節奏感。

第二張正規改版專輯《NCT ＃127 Neo Zone： The Final Round》新收錄4首歌曲，除主打歌〈Punch〉外，〈你的一天 (Make Your Day)〉是首伴隨著溫柔鋼琴旋律的流行抒情歌曲，由五位成員道英、在玹、廷祐、泰一、楷燦演唱；〈NonStop〉是首以強烈的Future bass為亮點的流行舞曲，歌詞中悲切地表達了不管遇到任何困難，都要為所愛之人不停奔跑的熱情；還有以〈英雄 (Kick It)〉舞台的Intro曲形式而成為話題的〈序曲 (Prelude)〉，一共17首歌曲。該專輯20日全台數位發行。

(中時 )