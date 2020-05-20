今日是520總統就職大典，總統蔡英文展開其第二任的任期。大陸官媒《環球時報》以「給頗有些得意的蔡當局澆幾桶冷水」為題撰寫社評。

社評開頭就指蔡英文的就職演說在兩岸問題上老調重彈，不過從演說全文看來，蔡政府的兩面手法比4年前又提升一個段位。文章稱，演說中不斷以「善良」、「和平」等辭彙描述，但同時在陸美戰略緊張之際採取「聯美抗陸」的意圖，讓未來台海局勢不容樂觀。

社評指，民進黨當局做了一個戰略上的誤判，就是認為美國可以作為「謀獨」的戰略夥伴，但實際上能操作的戰略空間卻很小。原因在於，大陸仍然是世界秩序的重要基石，連美國也無法否認這點，在陸美關係之間，台灣的外交僅是「扮家家酒」的級別。

因此該社評列舉「三桶冷水」，要澆在今日風光就職的蔡英文政府頭上。

第一桶冷水，蔡英文政府破不了「一個中國」的全球政治格局，美國亦沒無意推翻這個原則，華盛頓當局需要的是捅「一個中國」原則幾刀，讓大陸難受。但大陸難受要轉化為台灣的享受的概率為0。

第二桶冷水，台灣做美國壓制大陸的棋子，是需要十分精準掌握的危險遊戲。台灣不是2億人口的體量，它在陸美兩個大象爭鬥遊戲中，不是一隻老虎或者鬣狗的角色，它更像是一隻螞蟻。它需要的是慎之又慎，而不是張牙舞爪，因此台獨勢力不需要志得意滿。

第三桶冷水，美國的對陸壓力在不斷增大，但台海地區最關鍵的軍事力量此消彼長的形勢卻是截然相反的。民進黨當局應研讀反分裂國家法，否則如果他們的行為到了大陸方面下決心用軍事手段解決問題的時候，美國根本擋不住，而且越往後，美軍越可能躲得遠遠地放空砲。

(中時 )