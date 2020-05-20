台中市八大行業未隨疫情趨緩而鬆綁，梧棲多家酒店及理容業者20日號召上百位從業人員，拉布條向台中市長盧秀燕隔空喊話，表示停業將近2個月，再不開放復業，恐有人走絕路。台中市經濟發展局表示，正視疫情發展研議復業的時間點，盼各行各業逐步恢復正常。

梧棲區有多家酒店、舞廳及理容KTV等八大行業，聚集在頂寮里的一級戰區，過去入夜後車來車往，相當熱鬧。台中市自4月9日起宣布酒店舞廳停業，近百位被迫放無薪假的從業人員，20日齊聚港埠路KTV酒店大廳向台中市長盧秀燕喊話，大嘆快2個月沒收入，日子很難過。

「我要生存！我要活下去！我要復業！」除了女公關之外，抗議的八大行業從業人員大多年過半百。酒店業者不滿表示，疫情穩定趨緩，高雄、台南和台北的酒店陸續復業，台中市卻遙遙無期，讓人覺得盧秀燕歧視八大行業，剛好藉由防疫，讓酒店持續停業。

酒店業者指出，他們是合法登記經營、繳稅，並配合政府防疫措施，甚至被要求停業也無怨言，但如今疫情趨緩，各行各業都準備復甦，「我們八大行業無法復業，紓困方案也沒份，非常不公平！」

一名女公關說，會下海的小姐常是學歷不高，不好找工作，也有姊妹是失婚、遭家暴婦女，長期無收入，沒底薪可領，如何養育兒女、照顧父母？白髮蒼蒼的七旬老婦難過表示，她在酒店工作20多年，負責清潔、洗碗等，月薪2萬多，現在只能靠女兒接濟，自己年紀雖大，還能再工作，希望酒店能快點復業。

台中市經濟發展局長張峯源表示，針對因疫情影響而造成生計困難的民眾，區公所已配合中央紓困方案，開放符合資格民眾申請，協助民眾度過難關。

為保障市民安全，市府將以「先戶外、再室內，有距離、緩接觸」為評估原則，有限度的開放社交活動，針對配合中央停業的舞廳業、酒店等業者，市府正關注疫情發展，積極評估復業時間點，盼市民及各行各業都逐漸恢復正常生活。

(中時 )