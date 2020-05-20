彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院，歷經波折、耗資4836萬元修復，委外經營卻4度流標，不僅大門深鎖，周邊還圍著鐵欄，上個月標出，業者計畫做為日照中心。（吳敏菁攝）

彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院，歷經波折、耗資4836萬元修復，委外經營卻4度流標，不僅大門深鎖，周邊還圍著鐵欄，上個月標出，業者計畫做為日照中心。（吳敏菁攝）

彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院從怪手下搶救，歷經3屆縣長，花費4836萬元好不容易修復，所有權人台鐵職工福利委員會委外招商，作為日照中心，20日議會質詢掀起嘩然，「日照有私密性，和文化推廣的公共用途相去太遠！」文化局表示，標案得經文資審議會同意。

彰化鐵路醫院前身高賓閣，已有80多年歷史，融合現代主義風格，極具特色，且就在彰化肉圓小吃街的陳稜路上，當初差點被剷平作停車場，2011年指定縣定古蹟，文化部、縣府等、投入4836萬多元修復。

歷經波折，去年9月竣工，台鐵職福會委外招標月租金20萬元，4次流標後，調降15萬元，上個月由「彰化縣大愛照顧服務勞動合作社」得標，初步規畫2樓為日照中心，1樓作商業用途。

「古蹟修復了，圍著鐵欄多煞風景！」總算標出，作為日照仍掀議論，不少人傻眼，當初說好要推廣城市歷史、觀光、小吃，差太遠了吧！

議員黃千宴20日在議會質詢，文化、城市行銷的基地作日照中心，「笑死人」，太可惜了，扇形車庫遊客絡繹不絕，彰化鐵路醫院正可串聯，畢竟日照中心可選擇地方很多啊。

議員吳韋達也質疑，花大把公共財，結果卻說台鐵職福會是私人單位，愛怎麼用管不著！

文史工作者蕭文杰質疑，「公共性」條件還是得納入招標文件，讓人們能去感受古蹟空間和歷史。

標業者指出，老建物裡照顧長輩能得到懷舊治療，同意假日提供一樓空間作為相關文史展覽。

文化局長張雀芬標示，招標並沒限定用途，時代轉型，作日照中心，未嘗不是「活化」。文化局尚未收到計畫書，怎麼使用？需文資審議委員會審議通過。

(中時 )