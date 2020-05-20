桃園有意將機動遊藝樂園的娛樂稅從10％降為2.5％，但民進黨籍議員蔡永芳獨排眾議，直言全桃「受惠」的業者僅小人國和大魯閣，根本是圖利財團降稅，像是卡丁車8分鐘就要600元，是有錢人玩的遊戲，降稅後也不可能降價回饋消費者，堅決反對調降，但提案人黃婉如強調徵收率為六都最高有礙發展，像高雄僅收1％、相關產業如雨後春筍般增加，降價案順利通過分組討論，將待周五大會決議是否三讀通過。

蔡永芳表示，娛樂稅從10％降為2.5％，影響的機動遊藝園和卡丁車戶外賽車場共7家，但相較其他可能查不到資料，嚴格來說受惠的僅資本額6億的小人國和3.6億的大魯閣，他指出，知名卡丁車業者大魯閣玩搖搖馬3分鐘20元，相當於每分鐘6.6元，卡丁車8分鐘要價600元，以勞工基本時薪158元計算，辛苦工作1小時只能玩2分鐘，直言常見開雙B轎車消費者上門，根本是有錢人玩的遊戲。

蔡永芳認為減稅只是減富人才玩得起的極速奢侈運動，直言娛樂稅業者只是代徵，降價後也不會回饋消費者、反映在票價，降稅只是圖利財團，更舉數據降稅全年約減少383萬稅收，但連動效應可能會牽扯電子遊戲機業等其他娛樂業，造成惡性循環，強調奧運項目的高爾夫球業至今也是10％稅，當務之急是紓困，而非全面性、長時間調降。

提案人徐玉樹則認為桃園機動遊藝樂園娛樂稅徵收率六都最高，台北2.5％、台中台南5％、高雄甚至僅1％，企業經營不易，黃婉如也認為，業者都「看天吃飯」，但建設成本高，導致家數受限，高雄就有22家業者，麗寶也選擇落腳台中，希望提供年輕人正向去處暢遊，也認為六福村一半在桃園，降稅有望吸引落籍桃園，強調已獲48名議員聯署，會力拼三讀通過。

(中時 )