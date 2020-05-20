曾敬驊、項婕如是《做工的人》小清新情侶。（吳松翰攝）

潛力新生代演員曾敬驊剛以《返校》入圍台北電影獎最佳男主角，還在高雄念大學的他20日專程北上宣傳在HBO Asia《做工的人》，特別謝謝評審的鼓勵肯定，「我還很菜，很感謝那些工作」。他劇中對項婕如使出不少「撩妹」招數，經常藉故到超商買飲料、買一送一另一瓶請她喝，上週日播出的「認表妹」哏，更在網路引起瘋狂跟風。現實中的他笑說，如果遇到喜歡的女生可能也會這麼做，「但我不像小傑那麼主動、有那麼多招式，但會常去光顧！」

曾敬驊在《做工的人》飾演「鐵工之子小傑」，是個表面愛頂嘴，內在充滿孝心的工人囝仔，明知爸爸李銘順跟他借的錢總是有去無回，仍背地瞞著愛碎唸的媽媽曾珮瑜，偷偷贊助老爸的發財夢，戲外已念大四、即將畢業的曾敬驊坦言，這角色跟自己滿像的，「我爸媽也是從事勞力工作，角色跟我的成長背景相似，第一次看到劇本，有許多感受就已經存在了。」他說家裡是開早餐店，國中開始他也會到店裡幫忙，負責顧煎台，客人大多是工人居多，因此與「做工的人」互動早就曾是他的生活日常，戲開拍前他曾到家裡附近的工地晃晃、聊聊天，也藉著出門搭公車、重拾高中課本等方式來讓自己入戲，去體驗「角色會做的事」。

曾敬驊、項婕如是《做工的人》小清新情侶。（吳松翰攝）

項婕如飾演的超商店員「小玉」，是性工作者方宥心的女兒，從小在單親家庭長大，努力打工存錢，就是想幫媽媽早日脫離性工作者身份。項婕如表示，開拍前她先幫角色寫自傳，「林森北路我去不了、因為怕會出不來，所以跑去傳說中在萬華三水街、廣州街一帶的茶室、阿公店街尋訪」。她當時趁還沒完全天黑時，在路邊看著穿著性感的女子在店內或店門口等待、或被像客人的男子摟著，「我試著想像其中一個就是扶養我長大的媽媽，覺得辛苦也很心疼」。

劇中項婕如的腳受傷，有一場曾敬驊揹著她逛夜市、卻巧遇小玉媽媽的戲，母女間一個字都沒有說、只靠眼神交流，就經歷了女兒閃躲、媽媽受傷、母女都揪心但因為小傑的一席話而瞬間釋懷各自淚崩的感人情境。項婕如說，

其實要她跟爸媽說「我愛你」或擁抱，會比拍戲時抱另一半更忐忑，小玉其實想跟媽媽說她不在意卻不知道怎麼說出口，影視作品會讓人反思生活中有沒有及時說愛，她拍完這場戲後感觸很深，回家真的跟主動跟爸媽說「我愛你」。

項婕如。（吳松翰攝）

曾敬驊。（吳松翰攝）

這場曾敬驊揹著項婕如逛夜市的戲，拍了10次左右，揹人的曾敬驊不喊辛苦，被問到是否覺得重，曾敬驊靦腆笑說：「不會呀！」但他反倒是對夜市裡的「花枝丸」產生陰影，「當天夜市非常熱鬧，人潮很多，攝影機是跟著我們走的，因此在走位和技術上的難度高，最後還得邊揹、邊跑、邊吃了20多顆花枝丸，所以到現在對花枝丸的味道還有點陰影。」

劇中他有好幾幕被爸爸李銘順、媽媽曾珮瑜、叔叔柯叔元輪流「巴頭」，他透露巴頭的戲都是來真的，印象最深刻媽媽曾珮瑜巴他頭的力道讓他「最有感覺」，笑稱：「對戲時大家都有抓一下力道，但還可以接受啦。」

(中時 )