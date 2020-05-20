百年建築「王長發商號」，兩年前縣府補助老屋修繕，老屋點燈，為彰化市黃金地段中正路增添歷史風華，今年懸起房仲業出售布條，網路開價2500萬元。（吳敏菁攝）

彰化鐵路路醫院前身是高賓閣，建於1937年，在歷史波濤中幾經轉手、閒置荒廢，如大輪船外型被惋惜擱淺在陳稜路，各界為搶救文化資產，投入無數心血，花費4836萬元，但花了納稅血汗錢，不能啟航，又掀起新爭議。

高賓閣一度是私有財，但歷經戰亂，一度作為台鐵員工宿舍、辦公室，一般印象，當屬「國產」，修復完成，活化再利用，公家單位直言，私人財產「管不著！」如脫韁野馬，再度讓人好奇，台鐵職工福利委員會是怎樣的單位，不隸屬台鐵？那財產和運作的監督機制又是怎麼回事？

文史工作者指出，台鐵福委會沒相關文化專業人才，名下的歷史空間、建築，荒蕪破敗，難道就不能建立更好託管機制？真值得思考。

不可諱言，文化空間修復容易，要活化困難，彰化鐵路醫院委外，從月租20萬元調降探水溫，作為日照中心，見仁見智，但若以「市場導向」，和當初社會期待，還是有著相當落差。

再者，古蹟保存單打獨鬥，缺乏和城市規劃、行銷結合，難走得長遠，修復了又被遺忘，無人進駐，怕再成荒敗點。

距彰化鐵路醫院不遠，百年建築「王長發商號」，兩年前縣府補助老屋修繕，彰師大美術系師生更投入熱情，利用屋內空間打造美術館，老屋點燈，為彰化市黃金地段中正路增添歷史風華。不久又關門了，今年懸起房仲業出售布條，網路開價2500萬元，以彰化「宮原眼科」尋求有緣人。

(中時 )