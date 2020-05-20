泰國碧差汶府日前發生一起驚悚命案，一名男子因為懷疑妻子外遇，喝醉後便一槍打死妻子，自己隨後也跟著自殺。2人3歲的兒子完全不曉得父母已經都死了，還抱著他們的屍體睡覺，隔天一早才被因為2人沒現身而感覺怪異的的鄰居發現。

根據外媒報導，案發在17日的碧差汶府北部隆塞縣（Lomsak），警方接獲報案後到達一棟雙層公寓的1樓臥房中發現，32歲屋主帕普（Phak Phum）和29歲妻子蒲薩迪（Pusdi）雙雙陳屍在床上，且身上均有槍傷。據悉，2人結婚多年遲遲未登記，並育有一4歲女兒和3歲兒子。

與帕普同住的母親在事發當晚帶著4歲女兒前往親戚家中，他和4到5名朋友在家門口喝酒到凌晨2點才結束，鄰居表示，凌晨4點時曾經聽到槍聲，隔天早上沒看到帕普一家人出現，前去探訪按門鈴都遲遲未見有人出現，但卻發現窗戶破了，進入屋內就目睹2具屍體躺在床上，且他們3歲的兒子還完全不知道父母已死，抱著母親的遺體睡覺。

對此，蒲薩迪的阿姨表示，她曾數次看到姪女在臉書上抱怨有關夫妻感情的問題。根據警方初步調查，案發原因可能是帕普忌妒妻子會被其他男人拐走，當晚喝酒後回家又跟妻子吵架，就順勢藉著酒意槍殺對方後跟著自殺，但詳細案情還是有待驗屍結果出爐才能釐清。

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(中時電子報)