美式賣場好市多不少產品價格較外面低廉，且可以無條件在時間內退貨，因此深受台灣民眾喜愛，但偶爾會出現品質參差不齊的情況。一名網友近日在好市多買了酪梨後，原本打算先切開一顆品嘗，沒想到接下來的畫面讓他哭了。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，只見照片中有五顆被剖開的酪梨，只有一顆是完好的，其他裏頭全都是黑掉的慘況，讓原PO忍不住抱怨，「好市多酪梨是不是品質不穩定...剛剛切一顆發現裡面有一半是咖啡色的...就率性一口氣全切了…結果只有一顆是好的」，文末還留下兩個大哭的表情符號。

網友切開酪梨只有一顆是好的。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

沒想到，短時間內這則貼文引來不少網友留言，「冰太久了⋯⋯貨櫃過來就應該一個月，上架繼續冰，怎麼可能不會壞？」、「我也遇過，還要特地那去退」、「我中了兩顆... 快去退貨吧！」、「不要挑外皮已經熟的，寧願買青皮的回家，等它熟」。

(中時電子報)