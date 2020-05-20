第73屆世界衛生大會(WHA)一致通過歐盟提出的應對新冠疫情決議案後，傳出大陸「被迫」加入成為共同提案國。大陸外交部發言人對此表示，個別媒體此一說法完全是的無稽之談。中方支持世衛組織應對疫情工作進行評估，但不應將病毒溯源問題政治化，評估也必須逐步、公正、獨立和全面，不能被少數國家壟斷。

在20日大陸外交部記者會上有媒體提問稱，第73屆世界衛生大會通過了歐盟提出的應對新冠疫情決議，中方對此有何評論？中方為何參加共同提案國？

發言人趙立堅表示，第73屆世界衛生大會一致通過了新冠疫情決議，中方表示歡迎。中方希望世衛大會剛剛通過的這個決議能夠得到全面和準確的貫徹。

他說，決議明確認可和支援世衛組織發揮關鍵領導作用，呼籲會員國防止歧視、汙名化作法，打擊錯誤、虛假資訊，在研發診斷工具、診療方法、藥物及疫苗、病毒動物源頭等領域加強合作，並適時對世衛組織應對疫情工作進行評估。這些均符合中方立場主張，也是國際社會絕大多數國家的共同願望。因此，中國不僅參加了協商一致，而且同140多個國家一道，是這個決議草案的共同提案國。

趙立堅指出，關於病毒溯源問題，決議將溯源研究範圍嚴格限定在查找動物來源、中間宿主和傳播途徑，目的是為了國際社會未來更好地應對疫情，這也是世衛組織和譚德塞總幹事提出的建議。的確，有個別國家在磋商中要求將病毒溯源作為優先事項，但絕大多數國家認為當前重點是疫情防控，不贊成將病毒溯源作為優先事項，拒絕了有關措辭。這說明將溯源問題政治化根本沒有市場。

他表示，關於對世衛組織進行評估問題，決議提出評估由世衛組織總幹事同會員國協商後進行，世衛組織曾對甲型H1N1流感和伊波拉應對工作進行評估，這是世衛組織在每次應對重大疫情後的慣常作法。決議要求評估進程是逐步、公正、獨立和全面的，這四個詞十分重要，意味著評估不能被少數國家所壟斷。

趙立堅說，至於個別媒體造謠說中國大陸「被迫」參加決議共同提案國，這完全是無稽之談。事實是，中國同大多數國家一道，堅決打掉了個別國家將溯源和評估問題政治化的企圖，確保了決議的客觀公正。在這個情況下，我們主動參加了決議的共同提案國。我們奉勸個別國家，不要再編造謊言，為自己的失敗尋找藉口了。

(中時電子報)