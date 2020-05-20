基隆男子陳青旭4年前因積欠1萬8000元交通違規罰單，三層樓祖厝遭執行署查封、法拍135萬元，被迫四月底搬離，讓母子聲淚控訴，前台大法律系教授陳志龍發現從公文遞送、查封過程充滿瑕疵，還有違法之嫌，法務部行政執行署宜蘭分署今發出新聞稿指出，目前執行署已撤回送請審議的聲明異議案件，並撤銷基隆市陳姓義務人不動產的拍賣程序，將另為適法之處分。

陳男母親陳郭金英晚間聽聞好消息一度以為是詐騙，在冷靜下來後表示，這比得樂透還要開心，大家奔波這麼久還下跪拜託，一度以為走投無路，東西都一箱一箱的打包好了，對於房子拿得回來，真的非常開心。

陳郭金英說，這間房子是公公傳下來的祖厝，全家人在這邊生活超過五十年，多虧有大家幫忙，又有神明保佑，總算有好的結果，針對若陳男繼續拒繳罰單，房子仍可能會被法拍，她指出，就算借錢，也一定會一定催陳男快去繳罰單，以免再被法拍。

市議員宋瑋莉指出，第一線的公務員真的很辛苦，但是在爭議案件上還是要做到謹慎不容有絲毫誤差，否則延伸出的問題會是一則以喜 一則以憂，因為法拍是一體兩面，因政府的瑕疵導致4拍才標到的人、在清理法上也是不公平的。

(中時 )