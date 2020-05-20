全球晶圓代工龍頭台積電上周五先是宣布至美國設廠，美國商務部隨後也宣布加大華為禁令，一前一後的動作也被外界視為美方布局已久，就等待台積電公開赴美設廠計畫。對此，有分析師指出，川普政府從不斷釋出希望台積電赴美設廠消息，到最後台積電真的前往美國，最終目標就是把台積電納入美國軍方供應鏈。

據紐約時報報導，美國長久以來都想孤立華為，從各種方面進行限制，與此同時再給華為一記重擊，這規模是前所未見的，這也踩到北京當局的紅線，恐怕成為川普政府的攻擊施力點。

研究公司Sanford C. Bernstein半導體行業分析師Stacy Rasgon表示，台灣擁有全球最好半導體製造商，而北京當局不斷聲稱擁有台灣的主權，並認為能對該土地上的企業有控制能力，顯示各方勢力對於台積電的依賴程度。

在過去1年，先是美國國防部提出對於台積電晶片供應穩定的需求，美國商務部以及川普政府都在與大陸進行的科技戰中發現台積電的重要地位，但在兩岸關係出現變化的風險存在下，台積電供貨很有可能受到影響。

台積電董事長劉德音曾表示，台積電赴美設廠的最大障礙，就是美國的營運成本太高。不過，台積電一位發言人透露，該公司看到了縮小成本的可能性。據美國國務院官員暗示，美國國會很有可能資助台積電在美設廠投資。

科技通訊公司Stratechery創辦人Ben Thompson表示，台積電曾經想當瑞士避免紛爭，因為該公司有20%營收來自大陸，60%營收來自美國客戶，但目前情勢已經無法維持這種業務關係了。

台積電在商用晶片擁有眾多客戶，也有用在飛機、衛星和無人機的軍事用途。風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師Paul Triolo表示，華府力邀台積電設廠計畫的真正目的，可能是希望「台積電最終成為美國軍方供應鏈值得信賴的一員」。

至於也深陷風暴當中的華為，拒絕回答所有針對華為新規的提問，但也坦承華為業務會受到影響。不過，華為也不是沒有料到這一天到來，從華為年報來看，截至2019年底，該公司已經儲備235億美元成品、零組件以及原料，與去年同期相比成長75%。

(中時電子報)