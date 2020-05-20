最近疫情趨緩加上天氣炎熱，不少民眾都開始外出購買飲料消暑，看準夏季飲品商機，愛金卡公司與統一企業合作，2020年5月20日至6月30日推出「icash Pay 週週買週週送」活動，活動期間每週至7-ELEVEN門市持icash Pay購買指定飲品(濃韻日式綠茶PET600.、濃韻烏龍茶PET600.、純喫茶檸檬綠茶650ml、純喫茶烏龍青茶650ml、統一陽光無加糖黑豆漿400ml)，將於消費次週五收到免費獲得同款飲品之簡訊，可於7日內憑簡訊序號輸入OPEN POINT APP後至7-ELEVEN門市免費兌換，每用戶每週每款飲品贈送最多2瓶，週週買週週送，各款指定飲品活動期間限量2萬瓶，5款共計10萬瓶，送完為止。

icash Pay隨著全台7-ELEVEN、夢時代購物中心、統一時代百貨、聖德科斯、BEING SPORT、BEING SPA、BEING FIT開放使用，優惠始終沒有間斷，2020年6月11日前只要註冊後首次支付單筆滿50元最高享20％回饋(以3,000點OPEN POINT贈送，每用戶限領1次)，2020年6月30日前若是綁定土地銀行、第一銀行或新光銀行帳戶並完成首次支付，就有機會再獲得25,000點OPEN POINT，各銀行限量名額及活動辦法詳見官網。

2020年6月30日前還有推薦人同享1元累積1點OPEN POINT、icash Pay全用戶單筆消費滿佰元享3.3％回饋(以10倍OPEN POINT贈送，7-ELEVEN含原1倍)以及每月累積消費滿仟元再享星巴克好友分享券乙張(每用戶每月上限10張)，想要體驗行動支付便利性或喜歡蒐集OPEN POINT點數的朋友們，可以把握這一波波的優惠好康。

(工商 )