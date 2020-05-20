台灣在新冠疫情全球大流行期間，成為國際話題，在疫情趨向緩和之時，台積電（TSMC）發布赴美設廠消息，進一步把台灣推向全球舞台，各式各樣國際機構都發布分析報告，全球三大信評業之一惠譽國際，美國芝加哥研究團隊美國時間19日也發布特別報告。

惠譽指出，台積電赴美設廠，是和美國建立「US-TSMC聯盟」，美方將通過與台積電合作，作到美國技術供應鏈更加自主化的第一步。由於半導體產業進入壁壘很高，要能作到芯片製造領先，需要龐大資本和設計能力，因應台積電在美國設廠，美國芯片製造商也需要增量投資，暫時看來還不至於對公司方的信貸狀況產生負面影響。

新冠疫情帶來的全球供應鏈異變，迫使美國技術供應端需要減少對中國的依賴，相對上美國核心半導體組件的產量也需增加。惠譽估測，新形勢會對半導體產業產生重大影響，包括債信發行人將面臨與貿易有關的金融風險，以及美國主導的國家安全問題等。

台積電赴美設廠的規劃，惠譽的報告認為，美商英特爾（A + / Stable）將台積電合作，以提高半導體在美國的產量。由於英特爾在7奈米技術和5奈米技術都落後，基於競爭而要追趕技術，必須投入巨額成本，韓國三星（AA- / Stable）花費了數百億美元，積累多年的技術設計專業知識，才得以跟上全球發展步伐。

(工商 )