母親在看到虛擬世界的女兒，仍忍不住伸手，希望擁抱她。(車庫娛樂提供)

如果能再見到逝去親人一面，你願意嗎？由韓國電視台製作的紀錄片《遇見你》，描述失去女兒的母親，透過VR科技讓陰陽兩隔的母女，總算能相互擁抱。感人一幕在2月於韓國播出後，即引起各國熱烈討論，近日也將於樂聲影城虛擬電影院播出。

2016年，僅7歲的小女孩娜妍因白血病過世。在娜妍發病前一個月，她仍是在家中蹦蹦跳跳、與兄弟姊妹玩耍的單純小女孩，但身體狀況突然急轉直下，令所有人都措手不及，更被迫迎來毫無預警的死亡，全家人為此心痛，也難以放下。

在娜妍過世後的3年，母親沒有一刻不想念她的小女兒，不管陰天晴天或是空中的雲朵，似乎都是娜妍在天上向母親訴說她的喜怒哀樂。母親在片中也忍不住自嘲，「如果有個瘋女人望著天空說話，或是對著天空揮手，那就是我。」令人鼻酸。

製作單位花費8個月，努力以科技模擬娜妍的聲音、塑造娜妍的容貌，打造出母女倆人最愛且擁有最多回憶的公園，讓母女能在虛擬世界再一次短暫擁有共同的時光。戴上VR眼鏡見到娜妍後，母親忍不住落淚，向女兒說：「我一直很想念妳。」拼命伸手，想要碰觸存在虛擬世界的娜妍，讓站在一旁拍攝的劇組人員也跟著流下眼淚。

代理片商車庫娛樂創辦人張心望表示，VR科技在現代人眼中，容易直覺聯想到科學或遊戲領域的應用，擺脫不了冰冷、難親近的印象，但《遇見你》讓人發現，原來冰冷的VR科技也能結合人性，讓人找到心裏的溫暖。

《遇見你》動人真摯，但在日前播出後，也出現不同的思考論點，認為利用高科技讓母親再見到女兒，對母親未必是好的影響，反而會更加捨不得。張心望表示，其實當母親戴上VR眼鏡時，她也知道那不是真的，但的確能宣洩她的思念，而那股真情流露，即使讓身處在虛擬世界外的旁人，也能看見空氣中的母愛。

(中時 )