一場瘟疫，促使人們迫切關注平日不願深入了解的議題，世界衛生組織便是其一。近日於Giloo紀實影音平台免費播出的德國紀錄片《還能相信WHO？》，深入調查標榜無私的世界衛生組織，在決策上是否也一樣能無私奉獻，而從導演視角能夠發現，新冠肺炎的蔓延也許並非意外。

Giloo紀實影音總監鄧兆旻表示，眾所皆知，WHO是非常具有規模的組織，全球衛生都由WHO照顧，各國遵循多年WHO的指示，打疫苗、保健。但此回快速蔓延的疫情，也忍不住讓國際質疑「WHO的意義何在？」。導演法蘭克(Lilian Franck )在片中則藉由屢次爆發的傳染病，精準點出WHO組織的問題。

WHO為七千多人組成的組織，任務是守護每人所享有的健康權益，並努力使全球公共衛生進步。而從採訪者口中能發現，WHO是依靠捐款而能持續運作的組織，而來自各地的成員，自然會想盡辦法維護各自利益，這也造成WHO組織的致命缺點。

鄧兆旻表示，世界衛生組織從最新科技到世界各地衛生狀態，均須一一掌握，而無法秉持各地利害關係人的介入，也容易造成世界級災難，如禽流感、流感，均是在歷史中曾爆發的大型傳染病，「片中能見WHO官員，甚至自己也不知道疫苗是怎麼回事，不敢施打在自身，卻仍然繼續發放。」

《還能相信WHO？》在2018年於德國首映。鄧兆旻表示，即使並非最新紀錄片，但將片中一一列舉的傳染病替代為新冠肺炎，在現今看卻絲毫無違和處，希望能讓大眾更了解WHO運作外，也能從片中全方面的觀察，促進謾罵以外的更多思考。

(中時 )