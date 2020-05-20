年初2020大選落幕時，總統蔡英文在選後國際記者會上有「嬌點」受到各界矚目，那就是蔡英文的女翻譯官「連翊婷」，她神似女星「張鈞甯」的亮眼外表和甜美嗓音，讓不少網友看了直呼「戀愛了！」連翊婷昨（19日）PO了一篇感謝前副總統陳建仁的文章中，也自曝已經錄取哈佛，希望未來能繼續以專業貢獻台灣。

連翊婷看了副總統陳建仁卸任，回到中研院繼續學術研究的消息，她在臉書上有感而發，說陳建仁是她很想成為的那種大人。她回憶說：「之前很榮幸有機會幫忙處理他去大學巡迴演講的行程，言談之中，他對學術的熱情也溢於言表。」

連翊婷接著說，所以雖然去年選舉很忙，她還是很嚴格地逼自己完成規劃的事，「還是很嚴格地逼自己去申請一些可以繼續做政策研究的學校，每個禮拜都按部就班的把計畫完成，到底怎麼做到的，現在已經想不起來了，最後也很驚喜的錄取哈佛。」

連翊婷希望自己結束近3年的政治工作後，能繼續在學術的路上耕耘，藉由做研究，說臺灣的故事，也希望在未來能有機會像陳建仁一樣，以專業對她最喜歡的臺灣有所貢獻。

連翊婷畢業於台大社會系，早在2016年蔡英文競逐總統時，就曾為民進黨拍攝競選廣告，並以「脫裙」象徵反抗體制，表現追求自由的勇氣，還被封為「脫裙女孩」。外表清秀的她，在就讀北一女時期更曾登上《高校誌》的封面人物，如今做為蔡英文團隊的一員，主要管理臉書、IG等社群，也經常陪同蔡英文跑行程。

(中時電子報)