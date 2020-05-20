配合疫情緩解，7月振興方案全面上路，行政院發言人丁怡銘傍晚表示，蘇揆初步同意，振興券的規模將超過300億元，將由各部會盤點出的預算支應，其中確定振興券將電子支付、紙本並行，相關設計「會更有賣點、折扣更大」。

振興券原編列111億元，但配合暑假疫情穩定及暑期的旅遊潮，丁怡銘說，政院希望把振興力道擴大，因此將從各部會再盤點出預算，預算將超過300億元，蘇揆已初步同意。

他並說，即將推出的振興券，跟以往外界傳言都不相同，不會是酷碰券的方式，「買多少才折多少」，而是「會更有賣點、折扣更大」，符合蘇揆「好用、好領、好刺激」的指示，針對振興券的使用，各管部會已開了好幾次會議，重要內容都已盤點出來，只差執行細節，蘇揆特別交待，還沒有確認前都不要對外說，以免外界亂揣測。可確定的是，之前說買多少，折多少的規劃從未進入討論，「酷碰券」一詞也完全未進入蘇揆主持的會議中。

針對確切的預算規模無法說明，他也解釋，因為振興券有好幾種方式，有電子支付及紙本，其中電子支付會結合信用卡及悠遊卡等票證；另外，對於紙本的量要印多少，相關系統建置及通路商要負擔的手續費多少，都還在談，談完後預算規模才能確定，詳細數字還要主計總處及各部會精算。

他也說，印振興券的紙本要印多少，一方面要盤點中央印製廠的機器能不能做出來，「不是說要做多少就能做多少」，另一方面又要趕在暑假上路，印製成本及時間都必需考量。

此外，政院人士也透露，振興券的名稱，原則上就叫「振興券」，差別只在「後面要不要加個形容詞而已」。

(中時 )