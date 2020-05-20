董事長樂團鼓手金剛在5月20日（諧音我愛你）與交往3年的女友Koko完成登記，正式晉升人夫，金剛自嘲：「我不是浪漫的人。」結婚登記、婚紗等大小細節都是女友處理，身邊的好友都知道他寵妻，一切都遵照女方安排。

他們當天一早8點半赴戶政事務所登記，算好良辰吉時，選定「2020520」象徵「愛你愛你我愛你」，相當浪漫。身為韓國華僑的金剛，1982年全家搬至台灣定居，曾是董事長樂團貝斯手大鈞陸戰隊學長，他與女友Koko結緣也是因為音樂，在2012年董事長樂團出道15周年演唱會，透過朋友相識，之後互加臉書聯絡，直到2017年正式交往。

金剛自認做事細心，常會聽著女友說話，銘記在心，用貼心打動對方，他透露交往至今兩人從未吵過架，對於吵架他總是冷處理，等到對方脾氣過了，再與對方好好溝通，若是遇對方情緒過大，他則會選擇退讓，「因為我大她15歲，總要表現更成熟。」

(中時 )