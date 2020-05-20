亞泥專業導覽員講解竹節蟲生態。（桃園遠百提供／蔡依珍桃園傳真）

0514-0607桃園遠百亞泥生態園區巡迴展暨雕虫小技甲蟲生態展。（桃園遠百提供／蔡依珍桃園傳真）

「你可以再靠近一點!」，為讓桃園在地親子能體驗生態奧妙，桃園遠東百貨邀請花蓮亞泥生態園區最受小朋友歡迎的「偽裝大師」竹節蟲們結伴出訪，即日起至6月7日(日)在11樓活動中心展出「節節高升 亞泥生態園區巡迴展」，讓親子近距離觀賞竹節蟲，期間由亞泥生態園區專業導覽人員帶領小朋友認識竹節蟲生態並教導如何照顧竹節蟲。

桃園遠東百貨也邀請位於桃園八德區的「雕虫小技甲蟲生態教育館」聯合展出各式稀奇珍貴甲蟲，舉凡野外常見的獨角仙到台灣特有種「鬼豔鍬形蟲」及全世界體型最大的「赫克力士大兜蟲」，都能在此次展覽中一飽眼福，吸引不少小朋友和甲蟲迷慕名前來參觀。

現場小朋友與竹節蟲零距離互動，並大玩捉迷藏欣喜若狂，欲罷不能。桃園遠東百貨表示，此次生態展不僅要讓民眾認識大自然中各式有趣的嬌客，除了向社會大眾宣傳自然環境保護的重要性，讓生態永續傳承，也在疫情期間讓親子周末不用出遠門體驗道地的生態導覽。

(中時 )