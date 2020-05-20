豆腐村雙人套餐。(新光三越站前店提供／蔡依珍桃園傳真)

新光三越桃園站前店為歡慶粉絲團破4萬粉絲，感謝大家的熱烈支持，即日起至5月31日，桃園站前店要來美食大請客，憑新光三越桃園站前店粉絲團頭號粉絲徽章，即可至10樓贈品處兌換50元B1F美食券乙份，數量有限，換完為止，趕快打開臉書看看有沒有徽章。

沒有頭號粉絲徽章的朋友千萬也不要氣餒，桃園站前店的美食大請客當然不只有50元美食券，即日起至6月7日，桃園站前店將會週週抽美食，抽主題餐廳勝博殿及豆腐村的500元品牌抵用券，持續關注新光三越桃園站前店粉絲團，好康享不完。

今年為庚子鼠年為閏年閏四月，民間流傳著「父母逢閏年減壽」的傳說，按照習俗出嫁的女兒需要在閏年回娘家送上豬腳麵線給父母，為父母親添福添壽，「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」。

除了豬腳麵線之外，桃在中國習俗中也具有喜慶氣氛、延年益壽之意，新光三越桃園站前店非常推薦桃園在地復興鄉拉拉山「媽媽桃」， 5月23日及5月24日中午12點，於1F中正路廣場，持新光三越貴賓卡APP扣會員點數10點，即可兌換「媽媽桃」乙顆，每天限量30份，數量有限，換完為止。

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