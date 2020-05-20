羅志祥特地選在520上午9點12分，亦即周揚青生日9月12日，發千字懺悔文，文中細數兩人從相識到相戀的甜蜜回憶，並再度向周揚青道歉。羅志祥選在分手28天後，再次公開道歉，對岸網友似乎不買帳，甚至還幫他下結論表示，「不要誤會羅志祥，他不是想復合，是想復工。」

對於網友的復工結論，謝曜州主持TVBS《國民大會》，驚訝詢問：「難道他寫這個，是因為還有在大陸接節目的企圖嗎？」網路觀察家朱學恒回應：「不然給前女友的道歉信，發給全世界看幹什麼？總統就職演說是講給全世界聽，難道你現在要就職嗎？」他分析羅志祥發懺悔文動機，「先要把自己變成受害者 ，然後才有可能討人歡心，現在這動作，就是先討大家歡心！」

朱學恒提及羅志祥微博文章中，把周揚青過去9年的照片依序貼出，呈現出所有臉部變化，似乎分手後，還一直強調周揚青過去有整型，這也是一個隱藏在背後的毒計！謝耀州緩頰，羅志祥只是要記錄過去九年回憶，誰知道她九年來越變越美，「應該不是故意的吧！」

聽聞羅志祥發表長文後，周揚清僅回「早安」兩字，謝曜州表示，這的確不同於周揚清以往寫文章會附少女貼圖的發文形式，朱學恒認為：「你今天早上被前男友強迫道歉，心情當然不美麗啊！」資深媒體人羅友志也表示，這整篇文章就是充滿「自私」，要寫這種道歉或回憶文，通篇都是第一人稱，而且把兩人私密的事，公開給成千上萬的網友，對女生來說也是件尷尬事，周揚青只回個早安， 也不算過分！

(中時 )