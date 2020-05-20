隋棠po老公照，希望不要讓Tony哥不開心。（摘自臉書）

隋棠婚後幸福美滿。（摘自臉書）

宥勝與老婆蕾媽。（摘自臉書）

宥勝因老婆小嫺（蕾媽）被網友酸「醜女」、「以為是阿姨（菲傭）」，20日凌晨霸氣在臉書上發長文護妻，文末強調「我覺得蕾媽很美，沒為什麼，因為就是她。」但他自爆婚前因被至親「為什麼是她」的困惑鄙視眼神擊潰，因而和蕾媽分手，並「報復性」與一位「白富美」交往，3個月內就論及婚嫁，但最後他還是跟蕾媽在一起了。自爆文一出，外界頻猜「白富美」身分，曾與他合作《犀利人妻》的隋棠衰中槍，不堪其擾的隋棠20日晚間也發文澄清，公開喊話「王宥勝話清楚喔，別讓Tony哥不開心」，貼文並置頂。

隋棠PO出老公Tony拿著刻有「我不是怕老婆，是老婆不怕我」椰子的照片，強調「這是我唯一論及婚嫁過的男人。也是有人問，為什麼是他？」她並開玩笑自問自答「椰子告訴你」，且語帶無奈表示「今天天外飛來一白富美新聞，只好跟風一下」。最後向宥勝喊話：「王宥勝話講清楚哦，別讓Tony哥不開心。大家happy520。」雖然都附上可愛表情符號，但明顯看出她深受其擾。

宥勝自爆文發出後，有網友留言問：「3個月後的白富美呢？」宥勝只回覆：「其實是我配不上人家啦，她現在很幸福因為我們都找到適合自己的伴侶啦。」但對於大批網友猜測是隋棠，他卻沒作出澄清解釋，任由這猜測被擴大。以至於隋棠本人必須跳出來自清，並強調老公Tony是她唯一論及婚嫁過的男人。

(中時 )