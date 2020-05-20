巧巧肉粽董事長郭貴葉（左三）20日到安納家園示範包粽子的專業技巧，讓長輩重溫過去的包粽時光。（張亦惠攝）

端午佳節將近，天主教嘉義教區安道基金會附設大林安納家園舉辦「粽葉傳情，端愛安納」公益義賣活動，由巧巧小肉粽店無限量提供肉粽義賣，巧巧肉粽董事長郭貴葉20日也到安納家園示範包粽子的專業技巧，跟長輩互動。安道基金會執行長吳敏華說，因新冠肺炎疫情，捐款與去年同期相比少了3成，透過這次義賣讓民眾可以吃粽子做愛心。

安道基金會今年受疫情影響募款短少3成，對安納家園的營運有很大影響，嘉義市巧巧小肉粽董事長郭貴葉因緣際會下得知安納家園募款困難後，決定發起粽子公益義賣，郭貴葉說，這次幫忙籌措安納家園的服務經費，扣除成本後全數金額作為安納家園營運費用，20日也特別到安納家園與長輩一起包粽，讓長輩們歡度端午節、並重溫舊時的回憶。

吳敏華說，安道基金會基於「哪裡有需要，就往哪裡去」的服務理念，在大林鎮籌建「安納家園」，提供失智、生活無法自理及長期慢性病的長輩醫護服務，建築部分已負債1億多元，又逢新冠肺炎疫情募款不易，長照部分3月開辦但服務經費仍短缺，20日活動除長輩外，也邀請昇學幼兒園小朋友到場同樂，青銀共樂。

吳敏華指出，「粽葉傳情，端愛安納」公益義賣活動已經開跑，義賣內容為巧巧小肉粽店營養美味的五種粽子，包括香菇花生蛋黃肉粽、花生肉粽、花生香菇素粽、招牌小肉粽每粒、紫米小肉粽，邀請大家在6月12日之前向安道基金會訂購，以實際行動支持安納家園人性化且專業照顧長輩的服務工作，

(中時 )