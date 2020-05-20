華為在時隔一年之後，從「實體名單」變成了現在進一步受限的情況，美國不給這些廠商允許，華為這邊就拿到產品去生產自家的麒麟晶片，或者其它的5G相關的晶片了，華為因此舉步維艱。為了報復，目前傳出大陸也將列出美企的「不可靠實體名單」。

《環球時報》援引消息人士的消息，大陸或將建立「不可靠的實體名單」，這將導致對包括波音在內的美國公司施加限制。消息來源提到的其他美國公司可能是被報復對象，包括高通、思科和波音。

《環球時報》說，其他措施可能包括「根據大陸法律和法規，例如《網絡安全審查措施》和《反壟斷法》，對高通，思科和蘋果等美國公司施加限製或展開調查。」

外媒稱，所以肯定會為這些企業著急，特別是思科、波音還有高通，這些企業在大陸都有大量的訂單，但是如果真的被針對報復，他們肯定會受到極大的影響。

至於蘋果是否會遭報復的清單中，這其中有很大的爭議。專家告訴CNBC，儘管有《環球時報》等官方支持的媒體威脅，但蘋果不太可能受到大陸政府針對旨在針對華為的美國新規定的報復。

這是因為蘋果與北京有著良好的關係，並間接通過其製造合作夥伴在全球第二大經濟體中僱用數十萬名工人，這些因素可能會阻止大陸對它採取行動。

Counterpoint Research的研究主管Neil Shah對CNBC表示：「隨著蘋果等公司尋求多元化的製造基地，大陸已經面臨不利因素。」 “因此，如果大陸將蘋果瞄準大陸並間接瞄準富士康，這將是雙重打擊，這將進一步加快向大陸境外的製造。」

同時，蘋果在大陸設有42家商店，並有多個合作夥伴分銷其產品。最重要的是，蘋果去年表示，其平台上有250萬開發人員。自2010年App Store在大陸推出以來，開發人員的收入已超過2000億元人民幣（281億美元）。

蘋果公司對大陸國經濟有著巨大的直接和間接貢獻。因此，在針對蘋果公司之前，大陸必須三思而行。

(中時電子報)