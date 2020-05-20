新冠肺炎持續蔓延，疫情衝擊全球經濟、重挫國際股市，市場波動劇烈，投資人紛紛急尋可以避險的投資工具；此時，可以分散風險、操作空間大且具便利性的ETF，是投資人不錯的選擇。兆豐銀行表示，今年第一季以來，透過網路申購ETF的筆數和金額，和去年第四季相較，成長將近3倍之多，顯見投資人對於ETF具有高度投資意願，因此，兆豐推出行動銀行ETF下單，透過手機及平板隨時下單，大大提升投資理財自由度。

兆豐銀行2019年4月推出24小時線上美股ETF即時交易以來，申購ETF金額較前年同期增加1.75倍，深獲投資人青睞；為提供更加靈活之投資選擇，並鼓勵民眾於防疫期間多加利用網路平台理財，兆豐銀行特別將ETF服務再升級，即日起推出行動銀行ETF下單功能，提高客戶的自由度，抓緊市場契機於彈指之間，讓理財零時差、投資無國界，隨時掌握理財契機。

此外，投資母基金之配息轉申購子基金並賺取收益的「享利投資」（即母子基金投資），亦於行動銀行推出行動版功能。為感謝客戶的支持，目前配息轉申購之子基金可享免手續費且無最低申購金額限制，母子基金也不限同一系列基金。另外，為增加投資便利性，本次更加碼推出享利投資「套餐」貼心服務，客戶無須為選擇基金傷腦筋，只要依據自身風險承受度，選擇母子基金套餐即可，期許精選的母基金如同金雞母一般，持續孵出更多金雞蛋，為投資人累積更多財富。

兆豐銀行持續提供多樣化投資理財商品，只要輕鬆透過APP動動手指，就能啟動理財契機，讓投資理財更靈活。在疫情持續延燒的衝擊下，兆豐銀行針對個人、信用卡、企業以及小規模營業人，亦提供多項抗疫紓困措施，展現兆豐銀行關懷客戶的用心，以實際行動與民眾一同對抗疫情。

(工商 )