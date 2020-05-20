新冠肺炎疫情為經濟帶來的衝擊尚未平息，導致民生消費緊縮，如何聰明消費，已然成為一門新顯學。LINE Pay與一卡通積極推動行動支付服務，以期拉近用戶與數位金融的距離，致力提供用戶便利且順暢的日常支付體驗，宣布聯手7-ELEVEN，即日起推出LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款滿額享LINE POINTS 10％點數的回饋活動，同時宣布LINE Pay「支付條碼整合電子發票載具」功能於7-ELEVEN正式啟用，讓用戶付款、儲存電子發票「嗶」一下就完成。

另外，一卡通優化客戶服務，提供官網線上文字客服，便利民眾隨時隨地即時查詢使用及好康資訊，不受時間限制免等待。

即日起至6月19日止，到5,700家7-ELEVEN門市消費結帳時，透過LINE Pay「我的條碼」並使用LINE Pay Money付款，單筆消費滿100元（LINE POINTS點數折抵不列入計算），即享LINE POINTS 10％點數回饋。搭配7-ELEVEN所推出的振興優惠券2.0，優惠的商品價格再加上LINE POINTS點數回饋，「有LINE Pay你」雙重優惠每一天，相關活動內容與注意事項請參考LINE Pay「活動訊息」頁面。

為回應廣大用戶需求並帶給用戶更加便利的支付體驗，LINE Pay「支付條碼整合電子發票載具」功能即日起於7-ELEVEN正式開放使用。於7-ELEVEN結帳時，掃描LINE Pay「我的條碼」付款，即同步完成電子發票自動歸戶，不僅縮短用戶結帳時間，亦可配合財政部每期加開雲端發票專屬獎項，將消費發票存入電子載具，落實環保的同時也能提高發票中獎率。除了7-ELEVEN，即日起全家便利商店也同步啟用LINE Pay Money「支付條碼整合電子發票載具」功能。

此外，為提高用戶的服務效能及即時性，一卡通公司去年於官網啟用線上文字客服，便利民眾即時查詢相關資訊。累積分析用戶最感興趣的前五名點擊的問題，分別為票卡遺失處理方式、票卡申辦資格、LINE Pay Money儲值方式說明、LINE Pay Money手續費說明及票卡申辦方式。運用線上文字客服查詢資訊免等待，除可立即得到一卡通或LINE Pay Money使用上的相關資訊回覆，又能隨時獲取即時好康資訊，民眾可多加利用，節省進線客服遇忙線之等候時間。

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