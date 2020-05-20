新冠肺炎疫情中斷全球經貿活動，為持續推動經貿拓銷，外貿協會在19至20日首創線上拓銷團，共計來自機械、美妝、食品、汽車零配件、五金及醫療等12家台灣企業，與超過70位泰國、菲律賓等國汽配零件買主進行超過100場線上視訊洽談

貿協線上拓銷團，主要整合貿協總部、海外台貿中心、台灣廠商、買主、翻譯人員五方人馬，邀請台灣企業及國外買主透過數位技術共同在線上洽談，包含泰國汽車零件製造商VMT Engineering、Thaiges及OHTA Precision，以及菲律賓汽配零售批發商D-Group Systems Integrator、Cebu Overseas Hardware，以及Davao Supreme Motors and Repair等都上線參與。

台灣製麵機械大廠國倉機械表示，疫情影響大型展覽都取消，期貿協線上拓銷開創新訂單，而達固扣件則表示，原有國外買主因封城關係導致連繫不易，貿協及時為廠商提出創新拓銷模式，有助開發新客戶。另外，檢驗試劑起家的台灣尖端表示，線上拓銷團所提供的免費加值服務，買主可以透過線上展覽及影片專區更加瞭解企業及產品，更有助於吸引潛在買主參與洽談。

國貿局與外貿協會將持續推動零接觸線上拓銷團，將於6月初辦理印度線上拓銷團，9月則將帶領廠商開拓日本消費產品市場，以協助我國業者於疫情期間突破重圍持續拓銷海外市場。

(工商 )