羅志祥（小豬）與周揚青4月底宣布分手後，被周揚青怒揭私生活不檢點，還與旗下女藝人有不正當男女關係，且經常舉行「多人運動」，重挫形象。小豬5月20日（諧音我愛你）在微博、臉書洋洋灑灑寫下近7千字長文，訴說交往9年懺情文，再度向周揚青認錯，不禁讓外界解讀小豬發文是為洗白「渣男」形象、挽救演藝事業或是謀復合的前奏。

小豬昨發文特地選在9點12分，周揚青生日剛好為9月12日，全文用周揚青熟悉的簡體字。向來鮮少發出合照的小豬，罕見曝光了他們交往時13張親暱合照，憶起當初在巴黎時，周揚青懇求他：「老公，我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎，拜託。」他直到昨才實現的她願望，發出2人牽手照，似乎想挽回周揚青，但網友不領情紛紛留言「做這一切只是為了回來罷了」、「你不配這個女孩」。

周揚青20日一如往常在微博小帳發文「早安」，跟粉絲問候，眾多網友力挺她：「他是想復工，不是想復合。」、「早，別理那隻豬。」不過時常熱情與網友互動的周揚青，卻噤聲沒回應。

而小豬寫道與周揚青在朋友飯局上初識第一天，隨後拿到周揚青的電話，他後來主動聯絡她，2人個性契合，交往一陣子後，小豬帶周揚青見媽媽，他更細數了許多跟周揚青交往浪漫回憶，包括他取消工作搭最早的班機到她家給驚喜，周揚青也為了他搭了人生第一次的雲霄飛車，及他去澳洲工作，周揚青飛去親自下廚等。

小豬4月從台北飛到深圳，情變爆發後，工作取消後又飛回台北，近1個月隔離時間，他坦承這段日子是近年來最長的一段獨處時間，讓他回想跟周揚青交往9年的點滴，「妳很少讓我擔心難過，但妳的不快樂都是因為我造成的」，並透露近期不斷的反省、檢討自己。

眼尖網友還發現小豬內文寫道坐雲霄飛車時，周揚青很害怕，他貼心說：「放心不會死，我會一直牽著你（妳）的手。」但照片中，小豬沒有牽緊周揚青的手，自己反而緊抓住座椅把手，網友怒嗆：「真是神打臉！」、「又撒謊了。」

此外，小豬本月8日從大陸返台進行14天居家檢疫，預計於23日凌晨0點結束檢疫，屆時是否重回主持《娛樂百分百》、挽救演藝事業等，下一步該怎麼走，考驗他的智慧。

羅志祥發出與周揚青愛情故事長文。（摘自微博）

(中時 )