網友不解表示，怎麼過一個多月了，華航正名依舊看不到影子 (圖／資料照)

總統520就職大典結束，蔡英文在演說中大讚台灣防疫團隊表現，強調不會接受北京的一國兩制，並提出三個國防改革與六大產業發展戰略。對此有網友表示他看到小英講顧主權那段哭了，直說不知道華航正名進度到哪了。

PTT網友在八卦版PO文詢問「520了 華航正名呢？」，表示自己看完小英總統就職演說顧主權這段，看得淚流滿面，接著就想到了華航正名，不知道現在進度到哪了，連網軍擅長的製圖都沒看到，直呼「立委可以這樣辜負黨主席跟總統期待嗎？」

鄉民看到後紛紛酸回：「急什麼，下禮拜五就會處理了」、「是沒聽到柯總召一個月前說下禮拜會處理嗎」、「4年後就會提出來了，怕什麼」、「正名芒果乾就賣不掉了」、「因為這樣太危險」、「你說反了，不想正名的應該是蔡英文本人」、「今天禮拜三而已，又還沒到禮拜五」、「4年不夠，再給4年謝謝」。

(中時電子報)