台灣總統蔡英文今天舉行就職典禮，我國總統任期為4年1任，全球大多數國家元首的任期大多是4-5年為1任，不過歐洲中立國瑞士可是相當特別，他們的總統任期只有1年，政治制度跟許多國家差異相當大。

瑞士行政體系特殊，以聯邦委員會（Federal Council）為最高行政機關，該國總統是由該委員會委員輪流擔任，任期是1年1任，因此總統也稱作聯邦主席。

其實瑞士也曾討論過，希望將總統任期延長到2年，不過卻多次遭到否定，許多人認為這樣破壞「機會平等」，這樣的想法跟當地每個州及州內自治市有極大自治權有關，公民能直接參與政治決策。

在瑞士只要年滿18歲，就可以擁有表決權跟選舉權，並且每年都有約4次公投，能決定15項事務，民眾政治參與度極高。

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(中時電子報)