指揮家廖國敏。（台北市立交響樂團提供）

疫情逐漸趨緩，隨著台北市逐漸開放室內活動，台北市立交響樂團也將於6月重返音樂廳，邀請澳門葡萄牙裔指揮廖國敏，以及臺灣新生代小提琴家、柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎曾宇謙，在疫情解封之際，共同演出貝多芬作品，與貝多芬向命運搏擊奮鬥的精神相呼應。

廖國敏活躍於國際舞台，被美國費城詢報譽為「令人矚目的指揮奇才」，曾在巴黎舉行的國際史雲蘭諾夫指揮大賽奪首獎，並獲費城樂團總監雅尼克·涅傑瑟貢委任為助理指揮，為該樂團史上首位華人助理指揮。並於近期獲邀擔任香港創樂團的首席指揮。

而曾宇謙則為台灣新生代國際名家，他在許多國際大賽中皆獲優異表演，包含俄國柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎、曼紐因國際小提琴比賽、西班牙薩拉沙泰國際小提琴比賽等，也曾與美國費城管絃樂團、德國慕尼黑愛樂、俄國馬林斯基管絃樂團、捷克愛樂等世界知名樂團合作演出，並經常受邀於世界各地演出獨奏會及協奏曲音樂會。

廖國敏及曾宇謙將於2020 TSO Classic－名家系列《樂聖風情日》中，與台北市立交響樂團帶來貝多芬D大調小提琴協奏曲及A大調第七號交響曲。音樂會入場將量體溫、戴口罩、實名制，並且採取間隔座位。票價也特別訂為300元、500元重返音樂廳的親民價格，邀請愛樂者重返音樂廳，感受精緻古典音樂的臨場體驗。

(中時 )