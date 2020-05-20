今天是浪漫的520（5月20日），不僅選在這天結婚的人數爆增，也是情侶間表達愛意的好日子，不免俗就是要送禮物給對方，許多女網友在社交平台分享收到的禮物，標註「感動到哭系列」，但不是真的哭，而是哭笑不得，520禮物吐槽榜，掀起大家熱議。

女網友形容藍芽音箱是防狼工具(圖片取自/微博)

吐槽榜單包括，最近很夯的蘋果耳機air pods造型「藍芽音箱」，女網友不禁嘆「這不是音箱，是防狼工具吧」；精緻的巧克力盒，內容物十分豐富，除了有巧克力，還有520、1314形狀的玫瑰花、閃爍燈飾等，乍看很浪漫，收到禮物的女網友卻笑不出來，僅留言表示「只能鼓勵，不能打擊」。

精緻巧克力盒也被嫌棄(圖片取自/微博)

再來是「萬聖節驚喜包」，不僅萬聖節早就結束，讓人覺得相當沒心，女網友直接表明「我打算不拆開，拿去問能不能換貨」；而金條、百貨公司的購物卡都被嫌棄到不行，女網友們無奈表示，男生真的無法了解女生喜好。

但不少網友則認為，她們要求太高，恐怕只有奢侈品才不會被嫌棄，「金條很可以啊，至少可以保值」、「有人送就不錯了」、「我發現送什麼都能被吐槽，可能只有奢侈品才不會被吐槽吧」、「只要有心，路邊的野花也會讓人很開心」、「每個都很好啊，連金條、巧克力都能被嫌，是我要求太低嗎」。

(中時電子報)