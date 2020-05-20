陸委會主委陳明通20日表示，目前台灣政府首要任務便是重建疫情後的經濟，而重建過程需要和平的兩岸環境，而「和平、對等、民主、對話」便是台灣政府的戰略指導原則。

針對兩岸關係未來發展，總統蔡英文在就職演說中再次重申「和平、對等、民主、對話」，並強調不會接受中國以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海現狀，這是台灣堅定不移的原則。

對此，陳明通20日在陸委會舉行記者會，對蔡英文的兩岸政策部分進行說明。陳明通指出，過去四年，台海和平、兩岸關係穩定發展獲得全民與國際社會的肯定。未來，台灣也將持續維持兩岸和平穩定。

陳明通指出，蔡英文今年政策方針便是要強化經濟，而在經濟發展上需要一個和平穩定的環境。在兩岸和平穩定方面的戰略指導原則便是「和平、對等、民主、對話」。在推動國家建設過程中，要防止非和平關係出現，大家要彼此合作，台灣不能被矮化，兩岸也需要對話。

陳明通也引述蔡英文的話稱，目前兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道。

值得注意的是，蔡英文此次在就職演說中並沒有提及「九二會談」，引起外界高度關注。對此，陳明通回應稱，「我想歷史已經翻過一頁，這部分已經不需要再去談」。

(工商 )