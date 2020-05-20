相較於過往，新興市場國家體質出現改善，且新興市場公司債發債標的比主權債多出2倍，種類豐富多元。投信法人分析，新興市場公司債有較高信評及較低的存續期間，且槓桿程度遠低於成熟市場，整體來看，新興高收益債券體質相對穩健。以目前歐美成熟國家新冠肺炎疫情大爆發情勢看來，新興市場反而是相對安全的區域，加上債券收益率高，新興高收債是現今最佳的資金避風港。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢指出，就債券種類選擇而言，短天期新興高收債優勢明顯勝出，因為債券距離到期日愈近，債券價格波動愈小，只要不違約，到期時債券價格將回到面額，因此，短天期債券對利率敏感度較低，波動幅度也相對較小，因此能以較低的波動度，創造較佳的風險調整後報酬，最適合目前大幅震盪下的避險操作。截至3月底，新興短期高收債過去十年的年化波動度僅有4.23％，為各類型債券最低，可以發揮最佳的耐震力，是高收債的布局首選。

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