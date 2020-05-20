目前美國REITs折價幅度超過3成，已嚴重超跌，根據歷史經驗顯示，每逢美國REITs出現折價達10％的情況，投資人若買進持續持有平均4.2個月，報酬率將上看10％。

投信法人分析，目前美國REITs評價上已算便宜，且美國聯準會（Fed）今年二次緊急降息6碼，在利率持續探底之下，市場對高息收產品需求激增，美國REITs股利率約3.8％，與公債利差高達320個基本點以上，亦大幅高於歷史平均利差130個基本點，對大型法人機構或長線投資人深具吸引力，目前正是逢低布局美國REITs基金良好時機。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，REITs公司會將約90％的淨收益以股利形式分配給股東，因此REITs具備高股息特性，可為投資人提供穩定現金流，是長線投資人的理財首選。

就長線產業趨勢分析，美國千禧世代已進入成年年齡，成家要住房、數位生活需要物流倉儲與資料中心，隨著消費型態改變，從成長性來看，住宅、工業、特殊型都具備相當多的投資機會。由於美國REITs具有高股利率、低波動、長線成長性看好等優勢，下檔具防禦力，是目前市場大幅震盪下的資金避風港。

(工商 )