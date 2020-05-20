疫情雖然影響總體經濟的需求，但人類對科技進步的需求卻不會停歇，5G對人類社會帶來的美好情境終將發生，短期疫情影響無礙。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，從國際科技大廠公布的財報與未來展望顯示，大廠面對疫情都有對應的準備，將可順利度過短期逆風，疫情僅是拖延半導體循環，長線趨勢仍受惠5G帶動的新應用，多數機構仍看好2020年DRAM供需好轉，主要由5G、AI、Server、SP帶動。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，儘管疫情衝擊消費與商業活動，但雲端、網路電商、線上娛樂、遠距商務等領域反而受惠，筆電及平板電腦訂單不減反增，在宅經濟發酵下，也加快相關領域的發展腳步；尤其在市場非理性下跌後，其中營運績優或擁有成長潛力者，仍具備長線布局的投資價值，採取定期定額布局AI概念的多重資產型基金，是現行比較建議的方式。

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