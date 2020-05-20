根據媒體一份民調，總統蔡英文在第1任任期的滿意度達61%。資深媒體人陳揮文直言，讓他看了有點失落。

陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中表示，TVBS是長期、固定在做民調，所以參考價值很高。看了這個民調，蔡總統第1任滿意度達61%，讓他有點失落，他認為蔡總統只會選舉不會執政，能帶風向、能吃定選票，他也坦言，從來沒想過蔡總統會贏怎麼多票。蔡總統滿意度61％，他不禁問蔡總統是帶領國家往正確的方向嗎？而蔡今天講的「兩岸關係」滿意度是52％，已過半；不滿意是36％。

陳揮文質疑，不懂這52％滿意的是什麼，仇恨大陸、不相往來，蔡總統的「兩岸」是矛盾的，如果真的是要台獨，卻又不敢。國際社會不會支持台灣獨立，現在用講的，依照憲法跟兩岸人民關係條例來處理兩岸關係，他認為是給大陸善意。但是大陸說沒拿飛彈打你、沒拿銀彈威脅，這也是大陸的善意。

陳揮文表示，台灣走不出去，看到兩岸關係52％滿意度，也難怪韓國瑜總統大選會輸200多萬票，因台灣人太好騙了。2018年選舉國民黨狂勝，但是2020沒有政黨輪替，這是沒有意義的。他也認為，若是2018年丁守中贏了台北市長，柯文哲一定會選總統，整個局勢就不一樣。

(中時電子報)