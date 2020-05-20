新冠肺炎疫情改變了民眾飲食消費模式，台北神旺大飯店自2月開始另闢外帶商機，館內3大餐廳打造的各式外帶餐盒大獲好評，近日更在飯店1樓開設街邊店「速速購」，除了有人氣外帶餐盒，更加入3大餐廳全新推出的冷凍調理包系列，民眾只要撥一通電話提前預訂，就能將5星飯店美食以划算價格帶回家。

眾多5星級飯店都在這段「抗疫」期間強攻外帶便當市場，台北神旺大飯店的外帶餐盒價格被許多食客大讚「佛心」，館內「潮品集」、「澄江日本料理」、「伯品廊」3大餐廳的豐富餐盒，以每盒僅150元起的超強CP值殺出好業績，各餐廳也因此陸續增添新款式，囊括中式快炒麵、炒飯、炒河粉、澎湃的主菜便當，還有西式的義大利麵、日式的海陸炙燒握壽司和壽喜燒便當等，至今共有多達22款便當可選，開賣以來營收已成長近2成。

熱食外帶餐盒的「黑蒜強身豬腳便當」，每盒180元。（台北神旺大飯店提供）

熱食外帶餐盒的「西西里花枝墨魚麵」，每盒180元。（台北神旺大飯店提供）

趁著反應熱烈，飯店於3月底在1樓打造「速速購」街邊店，民眾預購後，不用進飯店餐廳就能領取飯店當日現做的熱食外帶餐盒，而現場也有少量能直接能購買的餐盒，還多了全新的冷凍調理包系列可選購。最受歡迎的必買便當包含潮品集的「黑蒜強身豬腳便當」及「潮式椒麻雞腿便當」，澄江日本料理的「牛肉壽喜燒便當」、伯品廊的「西西里花枝墨魚麵」，這4款人氣便當每盒也僅180元；神旺表示，原本僅有午餐時段供應外帶餐盒，不過在不少民眾詢問下，飯店近期也已開放訂購晚餐時段的餐盒。

熱食外帶餐盒的「牛肉壽喜燒便當」，每盒180元。（台北神旺大飯店提供）

除了現做便當，台北神旺大飯店自開業以來首度推出的冷凍調理包系列，成為「速速購」的一大亮點，一樣由館內3大餐廳各自打造，幾乎都以餐廳的特色料理做延伸變化，共設計出18款全新風味的冷凍調理包，其中更不乏如日式一夜干、中式煲湯、西式濃湯等費時烹製的料理，讓民眾在家加熱就能輕鬆品嘗；此外，每包1人份的份量也讓民眾能更自由地選擇料理、即刻享用。

台北神旺大飯店在1樓打造「速速購」街邊店，不僅有熟食便當，還首度推出全新冷凍調理包系列，圖為冷凍調理包「沙蔘玉竹猴頭菇燉子排」。（台北神旺大飯店提供）

明星商品就屬伯品廊的「椰漿風味瑪莎曼咖哩雞」、澄江日本料理的「豬肉薑汁燒」和潮品集的「無錫排骨」；而防疫期間，能增強免疫力的料理也相當有買氣，潮品集的「金銀蒜頓燉小土雞」和「黑蒜紅燒豬腳靈芝菇」以蒜頭入菜，都是食補推薦；而伯品廊的「法式蘑菇湯」加入了牛肝箘，食材和耗費時間的成本都高，堪稱「幾乎沒賺錢」的超值商品。冷凍調理包系列每包88元至380元不等，大部分的料理包以100多元就能買到。

冷凍調理包系列的「黑蒜紅燒豬腳靈芝菇」，每包180元。（台北神旺大飯店提供）

冷凍調理包系列的「金銀蒜燉小土雞」，每包180元。（台北神旺大飯店提供）

冷凍調理包系列的「法式蘑菇湯」，每包150元。（台北神旺大飯店提供）

「速速購」餐盒不限品項單筆訂單滿5000元，即可享松山區、大安區、信義區及中正區免費外送；若位在其他地區，飯店也提供運費另算的外送服務。冷凍調理包也推出優惠，凡購買任選4包、每包價格100元以上，就送推薦商品1包，包含梅菜炆扣肉、豬肉薑汁燒、胡蘿蔔濃湯3選1；若同品項單次購買4包，可再享95折優惠；單筆消費滿千元，還送1個「雅黑保冷袋」（數量有限，送完為止）。

＊「速速購」午間餐盒訂購時間：每日上午9點半至10點半，晚間餐盒訂購時間：每日傍晚5點前／取貨時段：每日上午11點半至下午1點，傍晚5點半至7點半／訂購專線：（02）2781-5778／地址：台北市大安區忠孝東路四段172號1樓。

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