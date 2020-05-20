網見房東超誠實的賣房廣告直呼：了不起，誠實！（摘自PTT）

在物價飛漲的年代，房價10幾年來也漲了不知道好幾倍，曾幾何時，「買房」竟變成了奢侈的消費。不過，近日在網路上流傳一房仲業者的廣告，只要350萬元，南方澳一間「兇宅」就馬上成交！甚至還貼心標註「不是很兇不用怕」讓網友笑翻：了不起，誠實！

網友在ptt貼出一張廣告文宣，表示「業主滿貼心提醒的，會不會搶購一空啊？」只見照片上寫著「南方澳兇宅」，佔地 12.4 坪、建地 34.3 坪，開價350 萬。下方更備註，該地點鄰近漁市，全新裝潢免整理、彈性空間、管線需要重新拉設、安全沒煩惱，適合做外勞宿舍。貼心的房仲甚至還指出，該兇宅「只是XX，不是很兇不用怕」。

貼文一出，馬上引起網上熱議，尤其房仲更不避諱地告知是兇宅出租，眾人熱議「笑死，還良心提醒」、「誠實給推」。不過網友一看售價竟然要價350萬直呼「太貴了！」、「南方澳啥地方」。

除此之外，另外一個亮點就是房仲建議做「外勞宿舍」，網友表示，「反正蓋給外勞住」、「改成外勞宿舍，解套！」看完這則廣告，許多人都被這創意廣告給吸引目光，沒想到兇宅也存在「比較級」讓大家都笑翻了。「哈哈，怎樣叫不是很凶不描述一下？」、「笑豹！不是很兇」、「不兇啊～只是怨而已～」、「全年全時段免費中央空調不間斷供應」。

(中時電子報)