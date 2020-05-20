美式賣場好市多經常出現比市售價格更低廉的產品，像是蘋果手機、耳機等等，一上市就會引起搶購的熱潮。近日，引起熱潮的其中一項產品第三代Airpods Pro又在好市多悄悄上架了！

有網友昨日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出AirPods Pro的照片並留言分享，「大順店庫存充足」，一旁的價格標籤一看竟然只要6799元，與市售價格相差1200元，但好市多也有規定，一張卡僅限購買兩組。短短一天的時間內，吸引了近百位網友的留言，不少人都開始前往搶購。

蘋果Airpods Pro。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

然而，有少部分網友指出，其他網路平台也有蘋果授權經銷，已經可以買到比好市多更為低廉的價格，「外面已經賣到6390了」，但若是希望有90天的無條件退換貨，還是可以考慮在好市多購買，

另外，還有其他網友透露，「沒有比較便宜也可以跟好市多反應，或許他們或再降價」。

(中時電子報)