CNN報導，尼德蘭政府認為水貂可能會感染新冠病毒Covid-19，決定將國內所有的水貂養殖場，都進行強制性檢測。

尼德蘭政府周二晚間的聲明中說：「根據養貂場中Covid-19感染的新研究結論，認為水貂有可能被新冠病感染，然後又傳染給人類....這項研究還表示，水貂感染病毒後，並不會出現症狀，因此是一種難測的帶原者。」

政府說，對水貂的抗體檢測，將擴大到尼德蘭所有的水貂養殖場，並且這是強制性的。

至於水貂感染的原因，政府認為，很可能是貓咪帶原的，或許受感染的無症狀流浪貓，跑到養殖場裡與水貂共處一段時間，然後逐漸傳開。「研究表明，有兩個受感染的養殖場，出現非常相似的病毒型，而且其中一個養貂場的11隻貓當中，有3隻被發現Covid-19的抗原。」

政府建議，水貂養殖場要嚴格管理，確保貓呼不能進入或離開農場。

世界衛生組織WHO發言人查伊布（ Fadela Chaib）上個月表示，所有現有證據都表明Covid-19起源於蝙蝠。

貓科動物有可能成為無症狀帶原者，在布朗克斯動物園，至少有8隻大貓(獅、虎、豹)出現Covid-19病毒陽性反應。

(中時電子報)