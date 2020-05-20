動漫也拍進佳士得！香港佳士得「現代及當代藝術部」積極拓展線上專場拍賣，5月22日將開拍「童心未泯：亞洲當代藝術」，除了草間彌生的黃南瓜《Yellow Colored Pumpkin》
絹印版畫、奈良美智色鉛筆的童趣作品《Fight It Out》，最引人注目的是有宮崎駿1985年簽名的動畫《風之谷》數位輸出畫，將以港幣45000元（約17萬台幣）起標。
香港佳士得發布新聞稿表示，藏家將踏上童年冒險之旅，在草間彌生波點世界暢遊，收集丹尼爾．阿爾軒（Daniel Arsham）限量版雕塑，與奈良美智筆下的大眼睛女孩注目凝視，為村上隆的版畫而驚歎，為KAWS玩具而樂不可支，還有更多驚喜體驗。
香港佳士得表示，這次拍賣更推出多個日本動漫賽璐珞作品，包括《原子小金剛》甚至寶可夢的皮卡丘等，還有動畫《七龍珠》的《孫悟空》壓克力動畫原畫膠片兩件，將以港幣22000（約85000台幣）起標。「童心未泯：亞洲當代藝術」將於5月22日到6月5日即時開放競投。
(中時 )
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