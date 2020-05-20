中央氣象局預報中心表示，明天周四(21)下半天起梅雨鋒面南側西南風增強，有機會達到西南氣流的程度，屆時將有劇烈天氣及強降雨發生，降雨強度有可能在「致災邊緣」，提醒民眾特別注意。

這波梅雨鋒面從今天一直到周日(24)都會在台灣上空徘徊，明天下半天開始一直到周六(23)鋒面南側西南風增強，有機會達到西南氣流的程度，對流雲系發展旺盛，屆時將有不穩定及劇烈天氣出現，尤其中南部山區和平地都有出現強陣雨的機率。

氣象局指出，周五(22)局部地區有機會出現豪雨等級以上的雨量，這波梅雨鋒面大約下周一(25)、下周二(26)會南移到台灣南端及巴士海峽，中南部和東半部降雨較為明顯，北部地區雨勢有望趨緩，

氣象局說，周四起增強的西南風或西南氣流氣流影響範圍達1000公里以上，中南部山區在西南風與地形的交互影響下，將有持續性降雨，明天開始一直到周六都會有機會出現豪雨等級以上的雨量，周五、周六兩天也是水氣發展最旺盛的時間。

(中時 )