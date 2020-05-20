南韓被視為偶像生產大國，每年都有幾十甚至上百組團體出道，但能受到關注的可能一雙手數得出來。女團「Secret Number」在19日正式出道，但早在之前她們熱舞的影片就在網上瘋傳，其中隊長Soodam的超高顏值外貌更受到狂讚；不過，人紅是非多，出道第一天Soodam就被網友翻出各種黑歷史。

女團「Secret Number」出道前就經常翻跳其他團體的熱門歌曲，有外貌又有唱跳實力讓她們未出道就擄獲不少粉絲，而隊長Soodam還被誇是眾女團中2大門面擔當Irene（Red Velvet）和Jisoo（BLACKPINK）綜合體；但人紅是非多，她們一出道就有一名自稱Soodam高中同學的網友在網路匿名發文，表示她曾是校園霸凌的主使者，還從國中時就開始喝酒。

儘管爆料者拿出Soodam學生時期照片佐證，表示兩人是朋友，但經紀公司仍發表聲明，說已和本人確認這些都是不實傳言，不排除採取法律行動。「Secret Number」是由韓國籍成員Soodam、日本籍的LÉA、印尼籍的DITA、兩位美籍韓裔JINNY和DENISE組成。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)