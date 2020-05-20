預測美國大選出了名準確的牛津經濟研究院（Oxford Economics）指出，如果不見美國經濟盡速從新冠疫情的打擊中復甦，疫情又遲遲不退散的話，美國總統川普恐連任夢碎，還會遭遇歷史性慘敗。

牛津經濟研究院利用耶魯經濟學家費爾（Ray Fair）開發的政治預測模型預測，2020美國總統大選川普將僅有35％得票率，慘輸民主黨對手拜登的65％。

愛荷華、威斯康辛、密西根、賓州、俄亥俄、密蘇里、北卡羅萊納等州，2016年大選被共和黨攻下，但照牛津預測，2020大選將全落入民主黨手中。這將助拜登一舉囊括328張選舉人票，大勝僅斬獲210票的川普。

新冠疫情爆發前，牛津經濟研究院模型的預測，看好川普贏得55％普選票順利連任，豈料殺出疫情程咬金，恐讓今年美國大選徹底翻盤。

牛津經濟研究院在過去18次美國大選中，16次精準預測出普選票贏家，其模型主要依賴關鍵經濟指標產生預測，包括通膨、失業率、經通膨調整後的可支配收入等。

牛津經濟研究院預測，美國失業率從數月前的3.5％半世紀低點，飆升到近20％，而在大選前降回10％以下的機率渺茫。此外美國民眾所得受疫情影響大幅萎縮。

(工商 )