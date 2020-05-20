飽受低利率困擾的保險業，在台灣因金管會釋出善意，獲得喘息空間。

穆迪今（20）日表示，金管會將壽險公司的準備金折現率降低25～100個基本點，修訂後的費率將適用於今年7月1日之後出售的保單，此舉可望降低保險公司產生負利差的風險，能為保險公司的信用創造積極意義，當然也造成投保人的收益較低。

但是，穆迪提醒，由於保單持有人的收益降低，降息將進一步抑制新的保費銷售，高度依賴短期保費支付期保單的台灣中小型保險公司，財務上在疫情期間將更為脆弱。

台灣多數設計為儲蓄型的保單，相當依賴利率走勢。疫情在全球爆發以來，各國為了減輕病毒爆發對經濟的影響，各國央行接續採取一系列降息措施，大大降低了保險公司的債券投資收益率。

目前情勢是保單持有人的收益較低，保險公司在處理投資風險資產時，實現承諾收益方面的壓力也較小，穆迪認為，可以從而改善保險公司的資產質量。

(工商 )